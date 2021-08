Andalucía exige el pasaporte Covid para entrar en bares y discotecas: "Tiene que ser una práctica habitual para salvar vidas"

El pasaporte Covid será obligatorio para entrar en locales de ocio nocturno, bares y discotecas de Andalucía a partir de este jueves. En el caso de no disponer del pasaporte se necesitará un test de antígeno o PCR negativo que e haya realizado en las últimas 72 horas.

Es una medida que estará en vigor durante 2 semanas y que se pone en marcha ante la subida constante en contagios y hospitalizaciones y la hegemonía de la variante Delta, que supone el 78% de casos de Covid en Andalucía.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Ciudadanos), cree que tenemos que acostumbrarnos y normalizar esta situación. Cuenta que él mismo ha estado recientemente en Sabrosa (Portugal) por un congreso internacional de turismo y para alojarse en el hotel tuvo que presentar el pasaporte Covid. Señala que más del 70% de los turistas que vienen a nuestro país están vacunados o en su defecto portan una PCR negativa.

En Andalucía, el 70% de los andaluces cuenta con la pauta completa de la vacuna y cree que el uso del pasaporte Covid tiene que ser una práctica habitual al igual que para coger un transporte hay que mostrar el DNI. "Tenemos que presentarlo por seguridad, por salvar vidas", apunta.

Es consciente de que esta medida en sector hostelero genera opiniones distintas. "La Covid no se irá mañana y para acceder a cualquier evento hay que tener el certificado. Yo lo llevo en su móvil como la inmensa mayoría de los ciudadanos. Los menores de 16 años no pueden entrar en los locales de ocio nocturno y no lo necesitan y los mayores de 18 casi todos están ya inmunizados", explica.

