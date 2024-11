Ana, afectada por la DANA: "Le dije a mi familia que si el agua reventaba la puerta me ahogaba y ahí se cortó la comunicación"

¡Ana métete, agárrate a los cables gordos, métete Ana! Son los gritos desesperados de las vecinas de Ana cuando ella está a punto de caer al agua y ser arrastrada por la fuerte corriente de la riada.

La protagonista de este vídeo que tanto impresiona es Ana y habla en directo con un equipo de Espejo Público, a quiénes les dice que "es un milagro que esté aquí" y asegura que tras lo vivido lleva varios días sin dormir. "Duermo hasta las 4 de la mañana y ahí me despierto" , reconoce que en ese momento "mantuvo la calma" y que de no ser así " no habría sobrevivido" , aunque explica que hay mucho más a parte del video que todos vemos.

"Ese video es sólo el final, los últimos 30 segundos, pero hasta ese momento yo estoy agarrada a una ventana una hora antes he vivido un tsunami que me arrastra por toda la casa, salgo al río el rio me lleva la corriente, me agarro a la reja, toda la hora pasan mas de 30 coches a unos 20 centímetros que no me dan". Fue una hora de muchísima calma en la que o veo que cuando me va a entrar el agua bajo el diferencial para no quedarme electrocutada".

Y en ese momento de tensión Ana pensó en su familia: "Mi gran preocupación en que la llamada con mi familia se corta diciendo como no mandéis a alguien la puerta va reventar y yo me voy a ahogar".

El vídeo demuestra que la alarma llegó tarde. "Mi odisea empezó a las 7 y 20 minutos., a las 8 menos 20 el agua ya iba a metro y medio y en ese momento yo no tengo acceso para salir a la calle, porque ya estoy en un río, mi vivienda daba a la calle no a un patio interior"- La angustia se puede observar en el video porque se apoya en un aire acondicionado "soy consiente de que se puede romper y me vino a la mente agarrarme a los cables"

Así es cómo Ana describe lo que vivió: "Fue un milagro, creo muchísimo en Dios, rece muchísimo hablé mucho con él, no perdí la calma, no grité, me mantuve durante una hora inmóvil, eso fue mi salvación".

¿Ha sido capaz de ver el vídeo? "Si lo he visto y ahora es cuando soy consciente de la calma que mantuvo, pero no en mi móvil porque lo he perdido todo".

La alarma llegó cuando tenía el agua hasta el cuello

"A mí no me suena la alarma, porque mi móvil ya no funcionaba , la última llamada a mi familia fue antes de las 8 de la tarde". "Sonó una segunda alarma, que es la de la vecina la de persona que está grabando".

