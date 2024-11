La doble desgracia de Sonia "Perdí mi casa en el incendio de Campanar y mi negocio en la DANA"

"Psicológicamente no sé ni cómo abordar todo esto, estoy sobrepasada". Sonia perdió su casa hace siete meses, en el incendio de Campanar y hoy, por culpa de la DANA, ha perdido su negocio. En el momento del incendio estaba a punto de ir a ducharse a casa, pero una llamada hizo que no subiera a su vivienda.

Algo similar le sucedió el fatídico 29 de octubre, cuando otra llamada impidió que entrase al Centro Comercial Bonaire, donde se encontraba su negocio. El de Bonaire, es, por cierto, el centro comercial de los bulos, se ha especulado en numerosas ocasiones sobre los muertos que se encontrarían en su interior, pero Sonia ha sido clara. "Yo estaba bastante segura de que eso no era cierto. Mis empleadas sacaron sus coches y había al lado de ellas muy poquitos".

"Realmente no veo futuro, lo que pasa que tengo que intentar buscarlo"

Sonia se encuentra devastada, y muy desesperanzada con el futuro. "Reamente no veo futuro, lo que pasa es que tengo intentar buscarlo, no me queda otra" ha dicho a nuestra reportera de Más Espejo. "Sabemos que tenemos de cuatro meses en adelante para poder reabrir", y sabe que no es nada fácil por los impuestos y porque tiene que pagar a los empleados.

También ha hablado sobre las ayudas tras la DANA. "Que nos den una ayuda de 6.000 euros a nivel empresarial, yo no tengo ni para empezar". Eso sí, ha señalado la buena labor de la Generalitat tras el incendio "No teníamos un techo y nos dieron un techo", aunque siete meses después siente que han quedado en el olvido. Es por eso que ha recalcado la importancia de que las ayuda perdure en el tiempo.

