Un amigo íntimo de Antonio Gordillo puso a la policía sobre la pista de Laura Cerna

Un amigo íntimo al que Antonio Gordillo acudió para pedir ayuda después de haber matado, presuntamente, a la norteamericana Laura Cerna fue el que tuvo la sensatez de no ayudarle en una empresa tan arriesgada como desharcerse de un cadáver y que además fue valiente para denunciarlo a la Policía.

Les contó que un amigo suyo, llamado Antonio Gordillo, se había puesto en contacto con él en la mañana de ese mismo día, pidiéndole ayuda para deshacerse de un cadáver.

Como no entendía lo que pasaba, acudió rápidamente al encuentro de su amigo Gordillo. Le contó que había matado a una mujer extranjera. Que le había dado un puñetazo en la cara y ésta se había caído desplomada al suelo, muerta. Le contó, además, que el cuerpo lo tenía en su casa, pero que no le cabía en una maleta, motivo por el cual le había cortado la cabeza al cadáver. Le pidió que le ayudase a deshacerse del cuerpo tirándolo al río Guadalquivir. Para ello necesitaba el coche de su amigo, que le contestó que no contase con él y que mejor fuera a la Policía.

Con los datos que Ángel les dio, localizaron a Gordillo y comprobaron además que tenía antecedentes. Había sido detenido en tres ocasiones, una por receptación y las otras dos por reclamaciones judiciales. Los investigadores contrastan datos. Y se encuentran con que alguien ha denunciado la desaparición de una mujer norteamericana, de nombre Laura Cerna, en las mismas fechas.

Sandra, la madre de la malograda Laura Cerna, ha declarado a la salida del juzgado que Antonio Gordillo ha incurrido en numerosas contradicciones "por un lado decía que no sabía nada y por el otro da numerosos detalles de cómo murió mi hija". Para concluir diciendo que "siempre he dicho que el río Guadalquivir se ha portado muy bien conmigo, porque me delvovió a mi hija para que ella hablara en este caso, como lo va a hacer".