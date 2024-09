La ambición silenciosa, la nueva tendencia laboral entre las jóvenes generaciones: "No quiero ser empleada del año, solo quiero vivir"

Quiet ambition o ambición silenciosa es la tendencia laboral que se está extendiendo entre las nuevas generaciones. Si antes el objetivo de aquellos que se incorporaban al mundo laboral era conseguir un puesto de poder o ganar un buen sueldo, la realidad en los últimos años es bien distinta. Los jóvenes priorizan el ocio y su tiempo libre por encima de la ambición laboral.

De eso se ha hablado este lunes en Más Espejo. En la calle muchos no conocen el término 'quiet ambition' pero al contárselo están de acuerdo en que está a la orden del día. Marta Martínez, es una joven que ha confesado no tener ambición laboral. Dice que el principal objetivo de los jóvenes ahora no es ascender y que debido a las ofertas de trabajo que se le ofrecen no le compensa sacrificarse hasta tal punto.

Susanna le ha preguntado en directo a Matías Henañes, empresario, si contrataría a Marta, a lo que ha contestado que no. "Esta chica a la empresa que vaya a trabajar, como no tiene responsabilidad ninguna, será bastante pasota. Yo creo que solamente quiere vivir bien, ganar dinero y que otros piensen por ella y le hagan el trabajo".

Marta ha contestado que no se plantea tener una empresa y que en ningún momento ha dicho que en su trabajo no vaya a hacer de la mejor manera sus responsabilidades pero que no quiere llevárselas a su casa solo por tener un cargo mayor o por ganar 200 euros más. Susanna ha alabado el coraje de esta joven por contar su testimonio en directo.