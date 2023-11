Chelo García Cortés, sobre las declaraciones de Ángel Cristo Junior: "Bárbara ha llevado a su hijo a los mejores médicos para poderle ayudar"

Chelo García Cortés vivió desde muy cerca la infancia y adolescencia de Sofía Cristo y Ángel Cristo Junior, por eso no ha dudado en opinar sobre las últimas declaraciones del hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo: "Nunca pensé que esto pudiera llegar a ocurrir. Ángel es una persona extremadamente sensible, lo cual podía provocar que por la mañana tuviera una personalidad y por la tarde tuviera otra".

La periodista no duda en afirmar que Ángel fue un niño muy querido y que tuvo todos los caprichos del mundo mostrando su apoyo a Bárbara Rey: "Se le ha dado lo mejor, pero creo que por lo que él ha vivido, tiene un problema que se le tiene que tratar". Además Chelo García Cortés asegura que Bárbara Rey no le automedicaba e incluso le consta que ha llevado a su hijo a los mejores médicos para poder ayudarle: "Lo mismo que le llevó a los mejores internados, le llevó también a los mejores médicos... Yo conozco episodios complicados... Yo sé de vivir los episodios complicados del padre, los episodios complicados después... No los he presenciado, pero los sé porque estoy muy cerca de la familia."

Chelo García Cortés habla sobre el matrimonio de Ángel Cristo Junior

Chelo afirma que a Bárbara Rey le hubiese gustado ejercer más como abuela pero que la situación entre Ángel Cristo Junior y su ex mujer no es la mejor: "Bárbara como abuela no ha tenido las oportunidades de poder disfrutar, todo lo que ella quisiera." "La situación entre su hijo y su ex mujer no es buena.. Con lo cual Bárbara ha sufrido y sigue sufriendo porque no puede ejercer como abuela todo lo que ella quisiera."

Aunque la periodista sabe que Bárbara Rey esta muy dolida con su hijo y que lo pasa realmente mal por no poder estar con su nieta asegura que a la ex veddete nunca se le ocurriría denunciar a Ángel Cristo Junior: "Bárbara podría tomar medidas y ejercer legalmente sus derechos como abuela, pero para hacerlo, para poder exigirlo, tendría que denunciar a la madre de su nieta, y a su propio hijo. ¿Tú crees que Bárbara va a denunciar a su hijo? Jamás." La íntima amiga de Bárbara Rey deja muy claro con estas declaraciones que Ángel Cristo Junior no a dicho la verdad en ningún momento.

¿Se pronunciará Ángel Cristo Junior está vez en contra de la periodista Chelo García Cortés?