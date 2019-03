Alfonso Guerra presenta "La página más difícil de arrancar", su libro de memorias

"Yo tengo una concepción de mí mismo bastante mediocre, por debajo de la que tienen los demás, incluidos mis enemigos. Evité lo que pude, pero no soy un mago. A punto de cumplir los 73 años, sigue siendo el mismo socialista sin fisuras, que expresa lo que piensa con plena libertad. Alfonso Guerra es uno de los personajes clave de nuestra democracia.

Fue durante 9 años vicepresidente del Gobierno de Felipe González. Una etapa en la que no faltaron luchas internas en su partido, ni momentos de debilidad. En 1991, en medio del deterioro de sus relaciones con González y, en especial, por el caso que vinculaba a su hermano Juan con un escándalo de corrupción, Alfonso Guerra presenta su dimisión.

Desde entonces sus ideas políticas quedaron reflejadas en un sector del partido socialista, al que se denominó "sector guerrista." Aunque él matiza:"El guerrismo ni existe ni existió. Yo nunca he organizado una corriente. Yo creo que daba a algunos militantes un aliento que necesitaban, pero no estaba organizado en una corriente, eso es falso".

Con su salida del Gobierno, su amistad con Felipe González se rompe definitivamente. Una amistad que no llega a recuperarse, aunque la herida para Alfonso Guerra la herida ha podido cicatrizar. "Para mí Felipe es un amigo, no era un amigo. Yo no le negaré jamás la amistad a Felipe".

Una pareja que parecía inseparable, aunque Guerra ya veía venir, dice, la actitud de González. "Estas cosas no son caerse de la montura de golpe. Tú las vas descubriendo con gestos, detalles. No es que dejara de confiar en mí. Es que, cuando plantea que lo hace todo solo, es que solo confía en él".

Ahora, cuando dice estar de retirada vital asegura que el mayor placer que le ha dado la política es el cariño que ha recibido "Yo he sentido el cariño de millones de personas. El cariño de la gente no tiene precio. Me quieren, lo he sentido, lo he vivido."