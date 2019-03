Alfonso Basterra incurrió en numerosas contradicciones ante el juez Vázquez Taín

Nos encontramos con una declaración que se produjo apenas unas horas después de que Alfonso Basterra estuviese en el calabozo con su mujer Rosario Porto y en la que tuvo algunas contradicciones, algunas lagunas. Un relato que no debió convencer al juez porque le envió a la cárcel.

Uno de los principales temas de los que tuvo que dar explicaciones Alfonso Basterra fue en lo referente al ataque que Asunta sufrió en casa de Rosario Porto cuando dormía. Alfonso asegura que Rosario no llega a avisarle de que un hombre ha tratado de matar a su hija porque con los nervios se llamó a sí misma. Lo curioso es que se equivoca, pero no le intenta llamar otra vez. Le cuenta el incidente cuando él acude a desayunar esa mañana a casa de su ex mujer. "Me encontré a Charo muy nerviosa y con un golpe en la cara. También Asunta estaba muy nerviosa". Sin embargo, a pesar de la gravedad del incidente, no consideró oportuno ir a la Policía a denunciar.

Pero, también el juez quiere saber exáctamente qué son y de dónde proceden los polvos blancos con los que supuestamente se sedó a la pequeña. "Mi hija era alérgica como yo. La llevé a donde daba clase de música y le dije a los profesores que no la presionaran mucho porque tenía un fuerte brote de alergia y estaba un poco mareada". En cuanto a la pregunta del juez sobre si fue él quien le dio los polvos blancos a su hija, Basterra responde que tenía una gran amistad con la pediatra de la niña y que ella le había recetado una medicación pero no acierta a determinar si fueron polvos u cualquier otro tipo de medicina.