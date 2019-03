Alex Casademunt: "Me entran ganas de llorar. A esta chica no le puse un dedo encima"

Alex Casademunt asegura en una entrevista a Espejo Público que ha pasado por los momentos más difíciles de su vida tras ser detenido acusado de malos tratos a una joven. "Después de 13 años vendiendo discos y no haberme metido nunca en cosas extrañas, me duele saltar a la opinión pública por algo como esto. Me entran ganas de llorar, pero estoy muy tranquilo", ha declarado.

La relación de Alex con esta chica, según él mismo relata, se remonta a 9 o 10 meses atrás. "La conocí una noche y nos intercambiamos los teléfonos. Mi relación con ella no ha pasado más allá de alguna noche que hemos pasado juntos. De hecho, las movidas que hayamos tenido han sido siempre porque yo no me he querido postular públicamente como su novio". Ha querido desmentir públicamente haber mantenido una relación estable con esta chica. "Lucía nunca ha tenido llaves de mi casa ni ha tenido nada suyo allí. Es más, nunca la he presentado como mi pareja. Las personas más cercanas a mí lo saben bien".

En cuanto a cómo se desarrollan los acontecimientos, Alex afirma que todo ocurrió cuando Lucía se presentó en su casa por la noche cuando él se encontraba con otra chica. "Lo único que intenté es parar a una persona que no paraba de agredirme a mí y a la chica con la que yo estaba. Gracias a Dios tenía tres personas en casa que además son chicas. Tengo siete mordiscos en el cuerpo y me pasé un día entero en un calabozo, pero tengo la conciencia tranquila porque nunca he puesto un dedo encima a nadie. Solo deseo que esto acabe."

Alex ha reconocido que va a denunciar a esta joven. "No me gustan este tipo de cosas y si de mi dependiera lo pararía todo, pero si van contra mi reputación y mi trabajo pienso llegar hasta el final".