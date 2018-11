ALERTA SANITARIA: España, uno de los países que más antibiótico administra al ganado que después consumimos

ESTADÍSTICA EUROPEA

La Agencia Europea del Medicamento alerta que España es el segundo país de la Unión Europea, por detrás de Chipre, que más antibióticos administra al ganado. Se trata del ganado que después consumimos en diversas formas. Los ganaderos en España discuten este dato. No se creen la estadística y aseguran que en España se realizan análisis que no se llevan a cabo en otros países. Destacan que al ganado en España se medica de forma preventiva para que no enferma pero no de manera excesiva.