El alegato del presidente de la Generalitat Valencia Carlos Mazón: "En España no hace falta agua"

Señala el presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón que desde su comunidad han pedido garantías y rigor para llevar a cabo la cesión de agua a Cataluña. "Pedimos rigor, lo que siempre he defendido es la solidaridad entre cuencas y regiones", mantiene.

Asegura que en Francia todas las cuencas están interconectadas entre sí y las llaman las autopistas del agua. "Aquí hace más de 20 años que el PSOE y el independentismo nos negaron el agua cuando consideraron que a ellos les podía sobrar", mantiene. Para Mazón "las cosas tienen que venir con rigor y esto del agua tiene que ser para siempre". Sobre la desalación, considera que si se abusa de ella es mala y vierte salmuera en el fondo marino. Le pide a la ministra Teresa Ribera que se sepa cómo van a afectar esos estudios a la costa valenciana. Reconoce además que en el sur de la comunidad valenciana les hace falta mucha agua.

"En España no necesitamos estar pendientes de si llueve o no"

Destaca Mazón que en España no hace falta agua. "No necesitamos estar pendientes de si llueve o no porque bien distribuida hay agua para todos. Desde la segunda república se habló de los trasvases con ministros socialistas como Indalecio Prieto. Si abusamos de la desalación nos vamos a cargar la costa marina y va a ser más insostenible".

Recuerda además que "esto de llevar agua en barcos se vio en el Benidorm de los años 70 y se vio que no era la solución". "No puede ser que Sánchez diga que los tomates son imbatibles y nos niegue el agua para regar los tomates", mantiene. Considera que existe un problema estructural y no puede ser que el Tajo mande el doble de agua a Portugal "mientras que las provincias españolas tengan un follón cada vez que toca un trasvase".

La opinión de Carlos Mazón sobre la canción de Eurovisión

En 2011 Carlos Mazón se presentó con su grupo Marengo para representar a España en Eurovisión y llegó a las semifinales. Se presentaron casi 20.000 grupos musicales y su grupo estaba entre los 20 seleccionados. Bromea diciendo que "afortunadamente para Eurovisión y para España no fue el elegido".

Sobre la canción 'Zorra' del grupo Nebulossa que representará España en el festival Mazón señala que nace de Benidorm que es la cuna de la felicidad. Es la capital del turismo y "todo lo que ocurra allí tiene magia". Felicita al grupo Nebulossa, natural de Ondara (Alicante). "Son dos artistas extraordinarios y están demostrando el talento alicantino", afirma.