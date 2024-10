Una agresión sexual en plena pasarela

La diseñadora de moda Ariadna Massana debuta en la 080 Barcelona Fashion de la mejor manera "dejando huella" y saltando a los titulares.

La forma que ha decidido para presentar su colección "DeConstrucción" ha sido la de mostrar una dura experiencia propia que vivió con tan sólo 18 años y que ha querido plasmar en plena pasarela: una agresión sexual. "A los 18 años sufrí un caso de sumisión química que me provocó un estrés postraumático, depresión y la que hoy en día aún lucho que es la agorafobia" asegura.

"Me daba miedo incluso respirar"

El matinal de Antena 3 se ha puesto en contacto con la protagonista y ella misma ha contado su experiencia en directo. Ariadna reconoce que después de pasar diez años de aquel fatídico momento, el camino no ha sido fácil. La diseñadora asegura que cada vez que salía a la calle revivía el momento "comer fuera era imposible, beber de un vaso que no era mío me resultaba imposible... me daba miedo incluso respirar".

Ariadna llega a pensar que ella misma había podido ser la culpable de no vigilar adecuadamente su vaso "la culpa es de quien lo provocó pero sí es cierto que hay una parte de mí que siempre se ha culpado pensando que tenía que haberla vigilado más", la joven considera que al final este pensamiento afecta a su autoestima.

De la oscuridad al tránsito y la curación

La creadora catalana, ahora con 28 años, decide a través de la moda convertir ese episodio traumático en su curación.

"DeConstrucción" es un viaje de oscuridad a curación, donde cada prenda representa la valentía de romper con lo establecido. Con combinaciones de texturas, boinas, labios rojos y guantes, Ariadna nos invita a reflexionar sobre la construcción de una sociedad más justa.

"Nunca diré que gracias a eso, pero sí que a pesar de ello he logrado reconstruirme para poder ayudar a quien lo necesite" cuenta la diseñadora.