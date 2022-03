Alfredo Rodríguez, coronel en la reserva del Ejército de Tierra: "Si hay una guerra química eso nos va a implicar a todos"

Alfredo Rodríguez, coronel en la reserva del Ejército de Tierra, señala que aunque "no tiene la bola de cristal" sobre cómo va a evolucionar el ataque de Rusia a Ucrania todas las hipótesis están abiertas. Asegura que si hablamos de Putin "estamos ante un psicópata y es quien tiene la posibilidad de declarar un ataque de cualquier forma".

Apunta además que en el caso de que Rusia optara por llevar a cabo una guerra bacteriológica o química eso nos implicaría a todos. "Europa es el borde, que llegue a Hungría o Polonia es fácil y nos implicaría a todos", afirma.

Susanna Griso se sumaba a la tertulia y comentaba que un experto en lenguaje no verbal le había enviado las imágenes de la cara del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, cuando hablaba de un blindaje químico y "tenía cara de pavor". Por su parte, Carlos Miranda, embajador de España ante la OTAN, no cree que tenga pavor más que preocupación y lo define como "un noruego bastante frío". "Putin es más peligroso entre la espada y la pared y está cada vez más ahí. No tiene límites y podemos sufrir efectos de lo que está ocurriendo pero hay que mantener la cabeza fría", recomienda.

Puedes volver a ver el pronóstico sobre a guerra de Rusia y Ucrania de Alfredo Rodríguez, coronel en la reserva del Ejército de Tierra, en Espejo Público a través de Atresplayer.