Un afectado por la 'estafa de la luz' : "Me dijeron: "hasta que no pague le cortamos la luz""

Las víctimas denuncian que los presuntos estafadores se aprovechan de la desesperación del gremio hostelero por mantener los restaurantes y se convierten en presa fácil de estos timos que tienen un mismo 'modus operandi' según cuenta Emma en Espejo Público: "Me llamaron diciéndome que me venían a cortar la luz, que los certificados de eficiencia energética no los tenía actualizados".

Hasta que llegan las amenazas: "Le vamos a cortar la luz hasta que no pague", le dijeron a una víctima. A Emma le llegaron a pedir hasta 3 meses por adelantado: enero, febrero y marzo. Los hosteleros por el miedo a estar a oscuras el fin de semana y que puedan perder el género con el negocio cerrado, pagan.

"Tan contenta me vine a casa desde el bar pensando que no me cortaban la luz"

A los restauradores les llaman por su nombre, y se hacen pasar por su compañía eléctrica. Por eso no ponen en duda de la veracidad de la llamada y logran engañarles. Así lo cuenta otra víctima de esta novedosa estafa telefónica: "Llamaron por teléfono un jueves por la tarde. Tenía que hacer un ingreso en media hora que si no, el corte era inminente". Al parece y según cuenta la víctima, los estafadores continúan acosando hasta conseguir su botín: "Me vuelve a llamar y le digo que estoy en el banco y le paso a la directora porque era directa la transferencia, pues nada la hicimos y ya está. Tan contenta me vine a mi casa, para el bar, como que no me cortaban la luz".

Las zonas más frecuentes donde pasan estos timos son la Comunidad de Madrid, Aragón y Asturias. Por esto los dueños de restaurantes y cafetería quieren denunciar públicamente estas estafas para que nadie más del sector vuelva a caer. Recomiendan denunciar a la Policía y llamar inmediatamente a la compañía eléctrica para corroborar esas presuntas facturas impagadas.