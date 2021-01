La advertencia de Julio Mayol ante el aumento de contagios por coronavirus: "La nueva variante británica provocará que enero y febrero sean bastante duros"

En los últimos días, las comunidades autónomas endurecen las restricciones por el aumento de los contagios por coronavirus pero ¿hay un aumento importante de la presión hospitalaria? Julio Mayol, director médico del Hospital San Carlos de Madrid, ha respondido a la situación que está por llegar en los próximas semanas. "Se nota de manera distinta. no todas las zonas evolucionan de la misma manera. No vemos una presión. Hasta después de Reyes no veremos un aumento. Ha habido muchos contactos con positivos pero todavía no estamos viendo una situación que ponga en peligro los hospitales pero no es descartable en dos o tres semanas".

Según el doctor Mayol, director médico del Hospital San Carlos de Madrid, "muchos ciudadanos han preferido festejar a sobrevivir. Muchos ciudadanos han decidido que no estamos en situación suficientemente complicada para no celebrar las Navidades con los familiares. El virus no entiende de Navidades. El virus hace lo que es inevitable, infectarnos".

Julio Mayol ha lanzado una advertencia ante una nueva oleada de contagios por coronavirus. "La nueva variante británica del coronavirus esta en nuestra comunidad, el mes de enero y febrero va a ser bastante duro".

Sobre la campaña de vacunación del coronavirus y los retrasos Julio Mayol ha asegurado que "en Madrid hay planes muy claros para empezar de manera efectiva y eficiente. Es muy complejo. La vacunación del coronavirus es la esperanza en la lucha contra la pandemia pero va mucho más lenta de lo previsto. "La logística es el problema más complejo de esta vacunación . Si queremos vacunar a 30 millones de españoles antes del verano son 70 millones de dosis. Es algo muy complejo. Se sujete en el papel pero la realidad es compleja" ha afirmado el doctor Mayol.

Asegura el director médico del Hospital San Carlos de Madrid que el "riesgo cero no existe. Cualquier persona infectada puede morir. Cualquier complicación puede llevar a una situación desafortunada, la pérdida de una persona que aparentemente estaba sana".

Tres comunidades autónomas endurecen las restricciones ante el crecimiento de contagios por coronavirus. Tras las celebraciones navideñas, la semana arranca con varias comunidades que endurecen las restricciones por el avance de la pandemia.

En Madrid, 8 áreas sanitarias y cinco municipios se suman a los cierres perimetrales para contener el aumento de los contagios de coronavirus. Ya son 18 zonas básicas de salud y 5 municipios los que se cierran perimetralmente.

Andalucía ya ha cerrado ocho municipios del Campo de Gibraltar hasta el 10 de enero tras detectar 2 mil nuevos positivos. Y Aragón vuelve a la fase 3, lo que supone que los establecimientos no esenciales tendrán que cerrar a las 8 de la tarde.

Puede ver la entrevista completa a Julio Mayol en Atresplayer.