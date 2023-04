Adriana Ugarte se pronuncia sobre las acusaciones a Gerard Depardieu después de trabajar con él

La actriz Adriana Ugarte ha charlado con Espejo Público el mismo día en el que Antena 3 estrena su serie 'Heridas'. Se trata de una historia de mujeres que sufren y luchan donde la maternidad es un tema capital. Manuela, el papel que interpreta Ugarte, es un personaje luminoso con muy buenas intenciones. Cuenta Adriana que en el último momento decidieron darle una vuelta y que fuera un personaje con más de una doblez. "Decidimos que fuera más interesante que el espectador evaluara hasta el final si la niña estaba en un lugar seguro. La serie habla sobre lo vulnerables que son los niños", explica.

Para la intérprete uno de los estímulos más interesantes del proyecto ha sido trabajado con la niña que interpreta a la pequeña Alba, Cosette Silguero. "Para mí uno de los atractivos de esta serie era poder rodar cada día con una niña y todo lo que te aporta una niña. Anteriormente ya había trabajado con niños y siempre me había enriquecido mucho la experiencia", explica. Juntas compartieron muchos momentos. "Cosette a parte de talentosa es incombustible. Tuve la suerte de forjarme una amistad chiquitita pero enorme", señala.

Adriana Ugarte se pronuncia sobre las acusaciones de acoso sexual a Gerard Depardieu

Trabajó hace 5 años con Gerard Depardieu, acusado de agresión sexual por 13 mujeres, y su experiencia fue correcta. "No puedo decir lo contrario, conmigo fue correcto y compañero, no podría decir nada negativo o que se pasara o tuviera algún comportamiento fuera de lugar".

Apunta, no obstante, que el actor "tiene algo seductor que va con muchos hombre y mujeres" pero no fue nada más de eso, al menos en mi caso y con las otras compañeras del equipo.

Mantiene la actriz que las personas que incurren en estos abusos no suelen dejarlo en hechos aislados. "Normalmente la persona que lo hace una vez y toma contacto con ese abuso de poder suele repetir porque las personas que están al otro lado no entienden nada y sienten indefensión, miedo y se ponen en duda. Hasta que reaccionas ha pasado un tiempo distorsionado pero ya no es tarde para denunciar cosas que temporalmente parece que prescriben".