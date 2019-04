"La actuación de los médicos en el Madrid Arena es lo más repugnante de este caso"

La tragedia ocurrida en el Madrid Arena el 1 de noviembre de 2012 se podria haber evitado, lo dice el fiscal. En aquella fatídica fiesta de Halloween fallecieron cinco jóvenes. La fiscalía de Madrid solicita al juez el procesamiento de 14 de los 24 imputados en el caso. Miguel Ángel Flores, organizador del evento y en libertad bajo fianza, sigue siendo el principal acusado. En Espejo Público hemos hablado con Isabel de la Fuente, la madre de Cristina Arce, una de las fallecidas.

"Están todos los que tienen que estar, pero a mi criterio faltan algunos que deberían estar", asegura Isabel en cuanto al nombre y número de los imputados en el caso. La madre de Cristina Arce ha criticado la actuación de los médicos. "La actuación de los médicos es lo más repugnante de este caso. Pensar que mi hija llegó viva a esa pseudoenfermería y no intentaron salvarla... genera mucha importencia", asegura.

Isabel de la Fuente ha acusado a la Fiscalía de actuar como abogado defensor de algunos imputados y ha asegurado a espejo público que no se va a rendir. "No van a conseguir callarme porque mi hija no me lo hubiera consentido. y espero que caiga todo el peso de la ley sobre los culpables."