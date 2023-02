La actriz Nicole Kidman cae rendida a los encantos de Mallorca: días de playa y calçots

En sus redes sociales podemos ver a Nicole Kidman caminando por los callejones empedrados de Valldemossa, visitando algunas de las bellísimas calas de Mallorca o posando ante una pequeña tienda tradicional. Una de las fotografías recoge su visita a "El Camino", un conocido restaurante de Palma que ha visitado en al menos dos ocasiones. Allí degustó entre otros platos calçots, pulpo, flores de calabacín o pan con aceite.

Todas las publicaciones se acompañan de un único y escueto texto: "Loving Mallorca" ("Me encanta Mallorca"). Enseguida otras estrellas de Hollywood se han apresurado a comentar su publicación. Así lo ha hecho por ejemplo Reese Whiterspoon, amiga íntima de Kidman y coprotagonista junto a la australiana de la serie "Big Little Lies". Su "looks amazing" ("parece increíble") hace pensar que quizá muy pronto podamos verla también a ella en la isla.

La estrecha amistad de Nicole Kidman y Reese Whiterspoon

Visitas culturales

La actriz australiana también ha tenido tiempo para hacer visitas culturales y, aunque no lo haya recogido en sus redes, se la pudo ver en el Museo Frédéric Chopin y George Sand de Valldemossa. En esta ocasión se ha mostrado mucho más accesible que en su anterior vivista, en la que paseó por Palma prácticamente de incógnito.

Nicole Kidman, irreconocible y ocultandose con una gorra por Palma de Mallorca

Nicole Kidman y Zoe Saldaña, pareja de moda

Además de la australiana, buena parte del elenco de la serie disfruta también estos días de tierras mallorquinas. Zoe Saldaña, que actualmente disfruta del éxito de taquilla de Avatar 2, ha publicado un video en el que enseña a su compañera Nicole Kidman a pronunciar correctamente "Mallorca". Saldaña, de ascendencia dominicana, juega obviamente con ventaja. Ambas actrices han publicado ese video en sus respectivas cuentas de Instagram y han desatado la locura entre sus seguidores. Las publicaciones acumulan miles de comentarios como "Sois el mejor dúo", "Leyendas" o "Internet acaba de explotar". Todo un éxito la primera publicación conjunta de ambas.

En "Lioness", Kidman interpreta a una mujer con una larga y exitosa carrera política que dirige la agencia de inteligencia de Estados Unidos, la CIA, y que está al mando del personaje interpretado por Zoe Saldaña.

Otro de los protagonistas de la serie, Morgan Freeman, también declaró hace un par de semanas su amor por la isla balear y en concreto por la pasta boloñesa del restaurante Sandro de Palma, donde fue a cenar varias veces.

La canadiense Laysla de Oliveira también ha disfrutado de tres semanas de rodaje en la isla, que ya ha abandonado. En su perfil ha ido compartiendo imágenes de su estancia en Mallorca, como las de la fiesta sorpresa que le organizaron por su 31 cumpleaños, o una escapada rural entre viñedos con otros miembros del equipo.