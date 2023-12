Activista feminista critica a Amancio Ortega por su última donación a un hospital público

Recientemente el Hospital Materno-Infantil de Almería ha incorporado a sus instalaciones una sala de espera decorada con motivos relacionados con la película 'Barbie'. El proyecto se ha llevado a cabo a partir de una petición de donación a Inditex, compañía propiedad de Amancio Ortega, por parte de la fundación 'Juegaterapia', tras inspirarse en la decoración de una tienda de París.

Carolina Pulido, socióloga y activista feminista, se muestra algo recelosa y ligeramente crítica con este tipo de acciones. La socióloga comienza afirmando que "la mejor manera de contribuir a su país es pagar los impuestos que le corresponden como a todo ciudadano, y más a un empresario que es uno de los más ricos de España".

"Tampoco me parece mal que haga donaciones, evidentemente"

Pulido afirma que "las dos cosas suman, pero que, bienvenidos los empresarios que hacen donaciones, más bienvenidos los empresarios que contribuyen a la hacienda pública con lo que les corresponde, claro."

"¿Porqué sabéis que no paga los impuestos que tiene que pagar?"

La periodista y colaboradora de Espejo Público, Rosa Belmonte, pregunta a Carolina si dispondrían de informaciones sobre el impago de impuestos por parte de Amancio Ortega.

"No, no, yo no estoy diciendo eso", responde la activista, quien también asegura desconocer las cuentas de Inditex o si la compañía, propiedad del Sr. Ortega, cumple o no con sus obligaciones tributarias. Pulido y añade que le "parece mejor que pague los impuestos a que haga donaciones", que parece se estaría desviando del tema principal sobre lo positivo o no de las donaciones.

Belmonte por su parte encuentra que "no sería incompatible pagar impuestos con hacer donaciones" y Susanna Griso añade que "no me consta que Amancio Ortega haya dejado de pagar ningún impuesto, y hace estas donaciones cuando nadie le obliga a ello".

El también periodista, Rubén Amón, se incorpora al debate para destacar el valor y el impacto de Inditex en el país. "Tiene 45.000 empleados en España", afirma Amón, y explica cómo esta actividad resultaría "beneficiosa para él y para los trabajadores". Además, en su opinión, "existe una especia de cacería al rico, cuando España es un país que castiga la iniciativa privada". "Sólo faltaba que a quién se salta esa hostilidad de la propia administración hacia los donantes", termina expresando el periodista.

¿Caza al rico?

Carolina Pulido desmiente que exista una persecución a los ricos, aludiendo a que las donaciones por parte de estas grandes empresas formarían parte de campañas de marketing y de "blanqueamiento de imagen". Ante estas acusaciones, los colaboradores de Espejo Público no verían la necesidad ni las acciones que necesitaran tal lavado de imagen.

"Bienvenida a la 'Barbie feminista'"

En lo que todos acertaban a coincidir es en recibir positivamente la nueva sala de espera del Hospital Universitario Torrecárdenas, en Almería, fruto de la obra benéfica por parte de la compañía de Amancio Ortega después de que la fundación 'Juegaterapia' les enviara una solicitud inspirada en una tienda parisina.