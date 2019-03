Abuelo de Asunta: "Tengo la moral por los pies"

Rosario Porto y Alfonso Basterra, culpables por unanimidad | CASO ASUNTA

Tras conocer el veredicto final del caso Asunta en el que Rosario Porto y Alfonso Basterra son culpables por unanimidad del jurado, hemos querido conocer la reacción de Ramón Basterra, abuelo de Asunta. Ramón ha encajado este veredicto como algo terrible que ya se temía: "Me afectará en lo que me queda de vida. Tengo una pena que me come por dentro y no sé como evitarla". Ramón sigue confiando en la justicia, pese a creer que la resolución sería positiva, y solo le queda aceptarlo "y callar". Comentamos el caso en twitter con #VeredictoAsuntaEP