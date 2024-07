La abogada Beatriz de Vicente, sobre el acto de Miguel Bosé a favor de las pseudoterapias: "Este es el vendedor de crecepelo de toda la vida"

Miguel Bosé ha apoyado un evento de terapias alternativas capitaneado por el curandero Josep Pàmies. El acto se ha llevado a cabo en un establecimiento de Palma de Mallorca en el que Bosé ha sido el invitado estrella. La convocatoria se ha mantenido con mucha discreción y todo se ha desarrollado a puerta cerrada.

El tono del acto estaba a favor de la libertad terapéutica y Bosé no dudó en apoyar las terapias pseudocientíficas. "Soy orgullosamente negacionista. Ni yo ni mis hijos estamos vacunados", afirmaba. Además, Bosé no ha dudado en contar públicamente que sufrió tuberculosis hace 5 años, después de tomar antibióticos durante largos periodos de tiempo y unos duros efectos secundarios. Al final afirmaba que se curó tomando clorito de sodio. "Pasé por un infierno farmacológico", confiesa.

Señala la abogada penalista Beatriz de Vicente que Pàmies "es un abanderado de las pseudociencias y asegura que puede curar el cáncer, el sida y el autismo con lejía". Señala además que Pámies ha estado multado en varias ocasiones por parte de la Generalitat de Cataluña. Bosé y Pamiés estuvieron acompañados por los doctores Nadiya Popel y Ángel Ruiz- Valdepeñas.

El acto se desarrolló a lo largo de 4 horas de conferencias ante 800 personas. Las charlas terminaron con música de la mano de Miguel Bosé. Esther Ballesteros, periodista del Diario.es, pudo estar dentro de la sala. Cuenta que la idea de los organizadores es que no pudieran entrar fotógrafos. Les dijeron de forma explícita que Miguel Bosé no quería aparecer en fotos. Reconoce que lo que más le sorprendió del evento fue la confesión de Miguel Bosé de que había sufrido tuberculosis. "Para mí la barbaridad es que dijera que con 5 tipos de antibióticos no llegó a curarse y que tomando clorito de sodio con eso sí se curó y por eso está maravilloso", apunta.

Cuenta la periodista que cuando llegó al acto se sentó delante y fue testigo del ambiente del lugar. Los que estaban a su lado tenían locales de aromaterapia y aseguraban que con sus 'tratamientos' habían curado a muchos pacientes. Algunos venían desde Barcelona y estaban emocionadísimos, otros decían que les había ido muy bien el clorito de sodio", señala. "Un matrimonio me dijo que se lo tomaban por la mañana y si tenían un resfriado por la noche ya estaban curados", relata.

A Esther le daba la sensación de que "Josep Pàmies era el que manejaba esto". Pàmies habló al público de una caja de resistencia para posibles futuras causas judiciales en la que los asistentes podían dejar su donativo. Mantiene Beatriz de Vicente que si tienes un cáncer de pecho terminal "si tomas lejía o no la tomas va a dar lo mismo". "Este es el vendedor de crecepelos de toda la vida, el tío hila bien", señala.