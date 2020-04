A su madre le negaron el respirador y murió con coronavirus: "Nunca sabré si se hubiera salvado"

Su madre tenía patologías previas de respiración. Denuncia que en la residencia no se cumplían las medidas de prevención, que era especialmente sensible e inmunideprimida. Cuando su madre empeoró el SUMMA rechazó el servicio y la tuvo que trasladar en ambulancia privada al hospital Ramón y Cajal.

Lamenta que a los 10 minutos de estar en Urgencias una pareja de sanitarios le dijeron que lo sentían mucho pero no podrían hacer nada por ella porque no tenían respiradores. "Me dijeron que mayores de 65 años y con patologías no se podían atender con los medios que tenían", asegura.

Señala que nunca va a saber si su madre se hubiera salvado con ayuda. La dejaron en urgencias hasta que tuvieron una habitación con una cama y posteriormente la avisaron para aprobar los cuidados paliativos. Virginia entiende que sea difícil para los sanitarios decidir quién tiene esas posibilidades y quién no. "Mi madre seguía consciente, sabía lo que le estaba pasando. No pude estar con ella pero gracias a un sanitario que le pudo más la humanidad la pude ver", asegura.

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.