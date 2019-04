3 sospechosos molestaron a una chica antes de la desaparición de Diana Quer

"Tenían acento de fuera, no iban muy bien arreglados", asegura un testigo interrogado ya por la Guardia Civil horas después de la desaparición de la joven Diana Quer en A Pobra do Caramiñal. Relata un incidente vivido por una amiga suya con unos hombres que la estaban molestando. "Era un chaval que no la dejó en paz durante toda la noche".

"La Guardia Civil nos ha pedido que estemos atentos por si vemos a esas personas que molestaron a nuestra amiga", asegura este joven a los micrófonos de Espejo Público.