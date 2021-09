3 expertos explican como rebajar el precio de la factura de la luz

Termina la semana con la luz más cara de la historia ¿es una empresa pública la solución? ¿Se deben fijar los precios como dice Unidas Podemos? ¿Se puede hacer algo para que el precio de la luz baje? la experta en consumo y ahorro energético Sara Muñoz asegura que "una revisión urgente, una rebaja urgente de la fiscalidad que tenemos en la factura de la luz. Esa bajada del IVA del 10% permanente. Y sobretodo, sacar esos costes regulados de la factura".

"Podría ser viable no depender del gas a medio o largo plazo, depende de la apuesta que hagamos por la energías renovables, las energías limpias. Pero necesitamos parches necesarios, no podemos esperara a 2022" ha asegurado Muñoz.

Para el experto en consumo y electrodomésticos, Álvaro Navarrete, "hay que matar los vampiros que nos chupan la sangre. Vamos a matarlos con un programador que evita eso. El enemigo número uno de la nevera es que la puerta esté abierta".

"El 10% tiene que ser permanentemente no temporalmente. Eliminar ya el impuesto a la electricidad que eleva la factura en un 5,11%. Son medidas para mañana y luego, sobretodo la transparencia. Muchos no saben lo que están pagando porque las tarifas que están cobrando las comercializadoras en el mercado libre no están actualizadas" ha explicado la experta de la OCU, Ileana Izverniceanu.

