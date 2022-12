Sin noticias de la joven desaparecida en Almería

Según la Guardia Civil, Rosa se dirigía por la mañana a su trabajo en una escuela taller cuando desapareció su pista. El padre de la joven, Julio Galera, denunció en el cuartel de la benemérita su desaparición y poco después la Guardia Civil detuvo, de manera cautelar a su ex marido.

La versión de algunos testigos hblan de que Rosa salió el lunes de casa para dirigirse a la escuela taller donde daba clases, cuando el coche de su ex marido salió tras ella. Sin denuncias de malos tratos previas, el padre de Rosa, José Galera, ha reconocido que su ex yerno más de una vez llegó a decirla "estamos casados todavía, que no me entere yo que estás con otro hombre, si es así te mato". "Teníamos que haberla denunciado", se lamenta José.

La Guardia Civil sigue el dispositivo de búsqueda de la joven, que tiene una niña de cinco años.