Miles de urnas abandonadas con cenizas de difuntos permanecen en los tanatorios

Las incineraciones en España va en aumento y este auge está provocando que muchas urnas con las cenizas de los fallecidos se queden sin recoger en las funerarias. Empresas que trabajan en el sector aseguran que actualmente son miles de urnas abandonadas en las estanterías de los tanatorios de nuestro país. Una asociación de mayores de Fuenlabrada ha denunciado esta situación. Marcelo Cornellá, miembro de ACUMAFU y presidente de la Federación Española en Defensa de las Personas Mayores, explica que hay un problema de humanidad porque muchos familiares tienden a no ir a recogerlas en muchos más casos de los que pensamos.

Alternativas al abandono

Hay alternativas a no recoger la urna con las cenizas, insiste Marcelo, por ejemplo contratar las últimas voluntades antes de fallecer. Hay que respetar las últimas voluntades del difunto. Una de las empresas que también denuncian esta situación es Recordarium. Ana González, socia y directora de márketing ha puesto cifra al problema y según sus cálculos habría unas 9.000 urnas abandonadas - de media- en cada comunidad así , dice Ana, según sus estimaciones "estaríamos hablando casi 100.000 urnas a nivel nacional" que nadie va a recoger y que permanecen en los tanatorios.

Estas cifras puntualiza Panasef no corresponden con la realidad pero desde la asociación no nos facilitan cuál sería la cifra real porque "no tienen cifras de urnas abandonadas", es cierto que hay urnas sin recoger reconocen aseguran que es algo "puntual".

Calculamos que habría unas 9.000 urnas abandonadas

La cifra de urnas abandonadas sorprende y auqnue la patronal dice no disponer de ese dato simplemente hay que llamar a las funerarias para corroborar que el abandono de urnas es una realidad creciente. En los tanatorios nos cuentan que es una situación real que se viven a diario muchas empresas del sector. En el caso del Bosque del recuerdo incluso algunas funerarias les han pedido que les ayuden a solucionar este problema y que llamen a los familiares para buscar una solución conjunta a este abandono de las urnas. Cuando se ponen en contacto con la familia se encuentran con respuestas de todo tipo reconoce Ana.

Urnas abandonadas ¿Por qué?

Entre las excusas que dan les cuentan que les den un poco más de tiempo porque no tienen claro que hacer con las cenizas de su familiar, que no pueden hacerse cargo pro motivos económicos o directamente no cogen el teléfono porque ya saben para que les llamamos y las cenizas siguen aparcadas en una estantería o almacén de las empresas funerarias.

- Familia no se decide a recogerlas

- La familia discrepa

- Tema económico, no pueden asumir el coste

- Mueren solos

En muchos casos lo que hay detrás es que la familia no se pone de acuerdo entre ellos sobre el destino de las cenizas, unos las quieren enterrar, otros esparcirlas, otros repartirlas, etc. y así va pasando el tiempo y las urnas con las cenizas del fallecido siguen sin recoger. El coste de esparcir las cenizas en un espacio autorizado como Recordarium explica Fernanda Matoses, Socia fundadora y portavoz de Redordarium, está en unos 250 euros y desde aquí lo que nos queramos gastar. Reservar un árbol por ejemplo para enterrar a sus pies la urna puede suponer unos 700-800 euros en el caso de este Bosque del recuerdo.

Nosotros no tenemos muchas porque somos una funeraria pequeña pero aquí las tenemos sin recoger

Algunas de esas urnas abandonadas las encontramos en una funeraria de Sagunto, Valencia, Fernando Alcón, es presidente de la Asociación Española de Servicios Funerarios (AESPROF) y propietario de una funeraria nos cuenta que ellos no tienen muchas porque son una funeraria pequeña, tienen unas seis sin recoger, pero ahí siguen a la espera de que vayan a por las cenizas. Para ellos es un problema pero la decisión es de la familias no pueden hacer otra cosa que ponerse en contacto con ellos para recordarles que tienen las cenizas de su familiar difunto sin recoger. En el caso de Comunidad Valencia tienen un lugar donde pueden depositar las cenizas pero no todos los ayuntamientos tienen este servicio.

La incineración, una tendencia urbana

La incineración ha ido ganando adeptos, mientras en 2005 sólo lo elegía el 16% la pandemia ha disparado la incineración y según datos de Panasef (Asociación Nacional de Servicios Funerarios ) en 2020-2021 la incineración de las cenizas que se depositan en urnas funerarias llegó al 45%. La moda de la incineración es una tendencia urbana y varias dependiendo del lugar donde se viva, en las ciudades es una alternativa más elegida pero en las zonas rurales hay más familias que prefieren el entierro de toda la vida. En Málaga y Sevilla, por ejemplo, la incineración de las cenizas supera el 70% según la patronal de las funerarias. La incineración se ha disparado en España y se calcula que en 2025 el 60% de los fallecidos podrían elegir la opción de que sus cenizas se depositen en una urna tras el fallecimiento.