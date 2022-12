La mayoría de los contratos firmados en septiembre son temporales

De los 1.600 contratos que se han hecho el mes de septiembre solo el 8,5 por ciento fueron indefinidos, el resto un 91,5 por ciento han sido contratos temporales. Por primera vez se hacen 1 millón y medio de contratos temporales en un mes y, por si fuera poco, casi la mitad de estos contratos indefinidos, son por horas o discontinuos.

"Por la mañana te dan de alta y por la tarde de baja. Así diariamente", se lamenta Carmen a la salida de una oficina del paro. El caso de Rocío también es sangrante. Tiene 19 años y trabaja aproximadamente una semana al mes más alguna hora extra como limpiadora en el IFEMA. El mejor mes gana 300 euros. "He buscado de reponedora, cajera, cuidadora en residencias, nada de nada. Tengo el título de cuidadora infantil pero no me ha valido para nada", se lamenta.