Una jueza debía ejecutar una sentencia que las obliga a regresar de nuevo a Estados Unidos con su madre, pero tras verlas tan tensas y angustiadas en la declaración, la magistrada, ha decidido posponerlo.

Las niñas han escrito una carta que Francesc leyó ante la jueza, en la que sus hijas pedían no regresar con sus madre en Estados Unidos. "Mamá, no queremos ir contigo porque nos has engañado y utilizado. También nos has quitado todo lo que teníamos y ahora nos quieres quitar a la familia, amigos y todo lo que tenemos en este país, que es donde hemos nacido y vivido", dice la carta.

"Creo que la Justicia debería de hacer un poco de caso a las menores", ha asegurado el padre que se ha mostrado muy preocupado por el futuro que le depara a sus hijas si tienen que regresar a Estados Unidos con la madre. "Ella ya incumplía el régimen de visitas cuando estaba en España, imagínate si se las lleva a Estados Unidos", asegura.