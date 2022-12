Una madre de Alicante intenta parar por tercera vez su desahucio

El drama de los desahucios no para. Una madre con tres niñas pequeñas está amenazada, por tercera vez, de desahucio. Bousara ha pedido un alquiler social, pero el banco se lo ha negado, aunque llegó a un acuerdo con la entidad para perdonarle la deuda. Julián, de la plataforma "Stop Desahucos", ha asegurado que el decreto del Gobierno "es insuficiente y solo cubre a un 3 por ciento de los casos".

Bousara, ayudada por la plataforma Stop Desahucios, logró paralizar el desahucio de su vivienda en dos ocasiones, pero el proceso solo se retrasa, no se para y se encuentra en situación desesperada. "A mí lo que me preocupa son mis tres hijas, si no fuera por ellas, no me importaría, pero elas no pueden vivir en la calle", afirma.