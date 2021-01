Luis de Lama, concursante de 'Pasapalabra', confiesa el talismán secreto que le ha dado suerte en el programa

Luis de Lama nunca imaginó que estaría presente en 84 programas de 'Pasapalabra' cuando decidió participar en el concurso de Antena 3. Durante 4 largos meses Luis de Lama y Pablo Díaz, dos de los concursantes más queridos, han peleado por conseguir el ansiado bote.

El carismático Guardia Civil apareció por primera vez el 24 de septiembre de 2020 y el 26 de enero de 2021 tuvo que decir adiós. El concursante ha visitado Espejo Público para contar cómo se siente después de su experiencia en 'Pasapalabra'.

Luis de Lama llora de emoción en su despedida

Al recordar algunos de sus mejores momentos no ha podido contener la emoción, reconociendo que aún está "blandito". La palabra 'fotosfera' fue la culpable de su marcha. Roberto Leal lo despidió con un "aplauso eterno y enorme" y no es para menos porque ha sido uno de los participantes más veteranos de 'Pasapalabra'. Reconoce que sus expectativas se han visto superadas porque entró pensando que duraría "10 o 15 programas".

"La silla azul es lo peor del programa"

Lo positivo de su paso por el programa es la amistad que ha entablado con gente del equipo: "Yo no hubiera pensado nunca salir de ahí con tantos amigos, son gente maravillosa". Y lo más duro es la silla azul. "Cuando estás jugando el rosco y ves que no lo tienes muy claro lo que piensas es no ir a la silla azul".

Trucos para los futuros concursantes

Luis ha utilizado algunos trucos para el programa como estudiarse todos los roscos desde 2011, anotar las palabras desconocidas y consultar la RAE y el Diccionario de uso español María Moliner para buscar palabras "puñeteras que te pueden caer en un momento dado".

Baile y calcetines para atraer la suerte

Antes de cada programa Luis se relajaba bailando: "Me daba mis pasitos de salsa y mis vueltas". Aunque reconoce que no es supersticioso, siempre utilizaba unos calcetines largos y una camiseta de Andrés Pajares, con la que "no perdía nunca".

Curiosamente el día de su eliminación alguien le dijo que utilizara también un jersey rojo porque le pasaría algo importante, sin embargo la recomendación no le reportó la suerte que hasta el momento había tenido Luis.

Puedes ver la entrevista completa al concursante de 'Pasapalabra', Luis de Lama, en Atresplayer.