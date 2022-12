La justicia argelina falla en favor de la española que lucha por recuperar a sus hijos

Un juez ha condenado a Jamal Mabrouk, exmarido de Susi Salas, a seis meses de prisión y al cumplimiento de las visitas que ya estaban fijadas en lo referente a sus hijos. Asunción los verá todos los fines de semana y en vacaciones. El ex marido, que no irá esta vez a prisión por carecer de antecedentes penales, asegurá en una entrevista a Espejo Público que cumpliría la sentencia que dictara el juez.

Asunción Salas denunció a su exmarido por incumplir el régimen de visitas que el juez había establecido. Jamal, que es como se llama su exmarido, secuestró a sus hijos en Inglaterra y se los llevó a su país de origen, Argelia, evitando así que ella pudiera mantener la custodia que un tribunal le había concedido. "He pedido al cónsul español que me acompañe en esta primera cita para que me entregue los niños porque hace mucho tiempo que no los puedo ver y temo que ocurra algo", ha declarado Asunción a Espejo Público