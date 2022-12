José Bretón le pidió al juez quedarse con las fotos de sus hijos

El 15 de septiembre de 2011 marcó un antes y un después en la vida de José Bretón. Su mujer Ruth Ortíz le comunica su decisión de separarse. Y él se muestra dolido cuando se lo cuenta al juez en su segunda declaración. "El psicólogo aquel día, el lunes, le había dicho remotamente que dejara la relación, que no me diera opción, que yo era un psicópata, que era un cordero disfrazado de ... un lobo disfrazado de cordero. De eso me enteró yo a posteriori". Bretón no soporta que nadie lo describa con calificativos como los de psicópata, mala persona o un lobo con piel de cordero.

Cuenta al juez lo humillante que fue tener que explicar su separación a otros padres que acudieron con sus hijos al cumpleaños de la pequeña Ruth. "La gente me preguntaba "oye, ¿que os estáis, separando?". Y digo, "pues mira, sí". "¿Y cómo es eso?", dicen, "es que me quedo pasmado, si tú eres un padre modélico...".

José Bretón se muestra emotivo hablando de su mujer y Reposo Carrero, la abogada de Ruth, intenta darle un giro a la conversación. Quiere aprovechar que él está aparentemente con la guardia baja para que hable de los pequeños Ruth y José.

Abogada de Ruth: "Estos son sus hijos, ¿verdad? .¿Así estaban el día último que usted los vio? ¿Pueden parecerse a estos?"

Bretón: "Yo diría que están siempre igual de guapos. Siempre igual de guapos".

Incluso al terminar le pide quedarse con las imágenes de sus hijos. "¿Puedo recoger las fotos antes de que se me olviden?". Se queda con ellas y las hojea varias veces durante el resto del interrogatorio. En un momento, le tiemblan las manos mientras las sujeta.

Por su parte, su abogado le hace la última pregunta antes de terminar: "¿Usted se reafirma entonces en que no tiene nada que ver en la pérdida de sus hijos?. Por supuesto. Tengo la desgracia de que se me han perdido estando conmigo", responde.