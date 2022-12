José Antonio lucha por recuperar a su hijo

Pasó once meses en prisión por un delito que nunca cometió: maltratar a su ex mujer. Ella fue quien le acusó. En la comisaría puso cien denuncias por malos tratos y hasta logró una orden de alejamiento.

Pero cuando un médico estudió el caso, determinó que las heridas de Raquel eran todas frontales, y no propias de un forcejeo. Ella, sin embargo, se defendía “Lo menos que yo me iba a pensar es que lo fueran a soltar. Y que se dijese que yo me he podido autolesionar”.

Y es que en ese informe no había lugar a dudas: las lesiones de Raquel, sus cortes, eran limpios y simétricos entre sí. Algo raro, según el forense, si fue atacada con violencia. Ella dijo que se sentía abandonada por la justicia.

José Antonio fue a la cárcel. Once meses interminables, hasta que la juez escuchó a dos testigos que situaban a este supuesto maltratador en una localidad cercana a Sevilla.

La jueza dictaminó que se le compensara con 150.000 € de indemnización. Pero aún no ha cobrado nada y ahora, cuatro años después de salir en libertad, la lucha de José Antonio continúa.

En Espejo Público hemos hablado con José Antonio Santos, quiere recuperar a su hijo.