La mujer a la que un hombre le abrasó la cara, relata su historia en un libro

Ameneh cuenta toda su experiencia en el libro titulado "Ojo por ojo". "No tenía intención de que se le aplicara la ley del talión a este hombre, solo quería que en mi país (Irán) se reflexionara sobre este tema", asegura en Espejo Público. Ameneh ha desmentido que se tratara de su novio. "Era el compañero de aula en la facultad, nunca fue mi novio". "Yo le he perdonado, pero tengo derecho a una indemización que nadie me ha pagado".

Ciega de por vida, Ameneh fue operada en el Instituto de Cirugia Ocular de Barcelona. Podría recuperar el 20 por ciento de visión en un ojo si se somete a una operación, pero esta asciende a más de 20.000 euros y no tiene dinero para sufragarlo. "Me dijeron en la embajada que Irán no tienendinero para pagarla, así que me mantengo con mi hermano y espero sacar algo de dinero de las ventas del libro".