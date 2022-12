Un hogar de jubilados denunciado por hacer mucho ruido

Una mujer ha denunciado a un hogar de jubilados por exceso de ruido. El "club", que abre de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 21:00, está justo debajo de la casa de esta mujer y se utiliza para jugar el dominó y como peluquería para los ancianos.

La denunciante pide 21.000 euros por daños psicológicos tanto a ella como a su familia. Todos van con tapones en los oídos y además, asegura que también hay problemas de olores. "La casa retumba todo el día" confiesa la mujer que ha aportado todo tipo de pruebas.

Cuenta que ella sólo quería que el local se insonorizase, pero al ver que el Ayuntamiento no hacía nada, tuvo que presentar la denuncia. Los jubilados no pueden pagar la denuncia ni reformar el local ya que no tienen fondos, así que esperan algún tipo de donación para poder llevar a cabo estas medidas.