"A mi hijo le tiene que ver un especialista. Tenemos un acuerdo"

El hijo del diestro Ortega Cano lleva en prisión varias semanas acusado de varios delitos tras la pelea en la que se vio envuelto en un club de alterne de Sevilla. El comportamiento de José Fernando en prisión está siendo modélico según ha confirmado su padre en Espejo Público. José Ortega Cano ha visitado a su hijo un par de veces en la cárcel. "He encontrado a José Fernando muy delgado y muy avergonzado. Se echó a llorar y me pidió perdón y lo cierto es que me emocioné", asegura.

"No soy un padre modélico, pero he de decir que siempre he estado pendiente de él y de su hermana y no le he abandonado nunca. Él sí que me ha abandonado. Supongo que por la edad y las compañías", confiesa el diestro madrileño. "Le he planteado muchas veces que, si no quería estudiar, que trabajara. A lo mejor lo he hecho de forma dura, pero así es como me han enseñado a mí. Él decidió tomar otro camino más fácil".

El diestro ha reconocido en Espejo Público que el problema de su hijo ha venido a raíz de cumplir los 18 años. "Empezó a torcerse por los porros, pero de drogas más duras creo que el problema viene de unos meses para acá. Hemos llegado a un acuerdo por el que, desde el mismo día en el que salga, debe ingresar en un centro. A mi hijo le tiene que ver un especialista. Tiene cambios de personalidad y eso no le favorece".