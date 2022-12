El padre de Marta asegura que ya no se cree nada de lo que Miguel pueda decir "ha mentido tantas veces que ya no nos creemos nada". En cuanto a su cambio de versión afirmando ahora que no hubo violación, Antonio del Castillo afirma que "desgraciadamente las pruebas policiales le dan credibilidad a la versión de la violación". "En dos años ha dicho de todo, pero lo que nos hubiera gustado a todos es que nos aclare dónde está el cuerpo de Marta y poder terminar así con un sufrimiento innecesario", sentencia Antonio del Castillo.

Miguel Carcaño ha vuelto a dejar fuera a su hermano en la nueva declaración. El padre de Marta afirma que Francisco Javier, el hermanastro de Miguel "tiene mucho que decir en este caso. No se si le deja fuera por miedo o por consejo de sus abogados". "En fín, hemos escuchado tantas cosas que ya nada nos sorprende", sentencia Antonio.