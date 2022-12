"Hay mucha preocupación y pánico", según los españoles en Sidney

Jorge Casilla es un español que trabaja en la capital australiana, conmocionada por el secuestro en una cafetería del centro por un supuesto terrorista islamista. "Los medios llevan todo el día dando la noticia y hay pánico", ha declarado vía telefónica en Espejo Público. "La gente de aquí no está acostumbrada porque este es un país muy seguro y hay mucha preocupación. No sabemos muy bien qué pensar".

Por otro lado, Esther, propietaria de un restaurante en Sidney muy cercano al lugar donde se están desarrollando los acontecimientos, nos cuenta que, a pesar de las circunstancias, han decidido no cerrar. "Me niego a que un loco con una pistola dicte lo que tengo o no que hacer". La decisión que han tomado las autoridades australianas es cerrar los edificios y oficinas del centro de Sidney. "Pregunté a mis empleados y entre todos decidimos mantenernos abiertos. Es más, tenemos mucho trabajo, quizá porque somos los únicos que estamos abiertos".