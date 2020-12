El Gobierno alerta sobre un nuevo correo electrónico que suplanta la identidad del Ministerio de Sanidad

El Gobierno de España, a través de su cuenta oficial en Twitter, alerta de que está circulando un nuevo correo falso haciéndose pasar por el Ministerio de Sanidad.

Este mail en cuestión contiene una supuesta circular para informar sobre los protocolos de vacunación, un tema del que toda la población está pendiente en estos tiempos de coronavirus cuando ya ha arrancado la campaña en Reino Unido o Estados Unidos.

Mediante Twitter, el Ejecutivo también confirma que el Ministerio de Sanidad no está comunicándose a través de esta vía con la ciudadanía. Utilizan un dominio no oficial (la terminación del correo electrónico). El Gobierno también pide no clickar en los enlaces ni descargar los archivos adjuntos para evitar casos de phishing.

No es la primera vez que esto sucede y que intentan 'colar' a la población una información supuestamente oficial a través de e-mail. El pasado mes de noviembre el Ministerio de Sanidad también alertaba de una campaña de envío masivo de correos electrónicos fraudulentos que intentan suplantar su identidad.

