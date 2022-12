García Revenga: "No entiendo muy bien el interés de Diego Torres en implicarme"

"No he tenido ni firma autorizada, ni poder de decisión, ni he visto la contabilidad, ni la he firmado", así se defiende Carlos García Revenga en una entrevista a María Eugenia Yagüe a la que ha tenido acceso Espejo Público. El secretario de las infantas defiende su inocencia ante los recientes correos que hizo públicos la defensa de Diego Torres y que le han valido su imputación.

García Revenga no tiene dudas del motivo de la aparición de dichos correos. "No entiendo muy bien el interés de Diego Torres en implicarme, supongo que será el de tirar más para arriba hasta la Infanta. Que solo faltamos por estar imputados la Infanta y yo, pero claro, es que ni la Infanta ni yo hemos tenido nunca responsabilidad en el Instituto Noos", se defiende el secretario de las infantas.