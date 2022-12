Frío y tenso reencuentro entre la joven desaparecida en Leganés y su madre

La madre de una amiga de Beatriz llama a Espejo Público. Ha visto a la joven pues estuvo en su propia casa junto a su hija. Conseguimos localizar a esta chica, averiguamos que Beatriz se encuentra en una casa de okupas. Llamamos a la policía al mismo tiempo que su amiga logra que Beatriz baje a la calle. El encuentro con Sonia, con su madre, es frío. No se acerca a ella, ni siquiera la habla. No es consciente de su sufrimiento tras nueve días desaparecida.

Llega la policía, entre ellos agentes del grupo de menores, ha sido providencial que la joven baje de la vivienda. Al haber entrado voluntariamente a la casa y no haber indicios de delito, la policía necesitaría una orden judicial. Beatriz no entra en razón. Ni sus amigas ni la policía la convencen de que lo mejor es regresar a la residencia de menores de la Comunidad de Madrid donde vive. Al final, la policía traslada a Beatriz y a Sonia hasta la residencia de menores. Viajan juntas en el asiento trasero, aún así Beatriz no mira la cara a su madre.