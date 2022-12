El Fiscal Jefe de Córdoba defiende el uso del jurado en el caso de José Bretón

El Fiscal Jefe de Córdoba ha declarado a Espejo Público que "no comparte" las reticencias de la defensa de José Bretón a que sea juzgado por un jurado popular. "No soy yo el que quiere que haya jurado, es lo que marca la ley", dice.

José Antonio Martín Caro ha defendido la capacidad de los jurados para juzgar casos. "Yo me he encontrado con ciudadanos y miembros de jurado con un sentido del deber y la responsabilidad y un comportamiento exquisito. Además hay que tener en cuenta que los jurados en España no deciden si el imputado es inocente o culpable, deben justificar su decisión".

En cuanto a la posibilidad de que la perito forense no rectificara su primer informe, en el que hablaba de restos animeles en lugar de humanos, Martín Caro se ha mostrado cauto, "no estamos buscando una unidad de criterios. La prueba que vale es la que se realice ante el jurado".