Es falso que se prohíben realizar autopsias "hasta el 20 de junio de 2021" por el coronavirus

Los bulos no cesan y tienen como objetivo seguir alertando a toda la población en tiempos de coronavirus. Hoy les advertimos de una captura fake que se está compartiendo con el siguiente mensaje: "Hasta el 20 de junio de 2021 no habrá autopsias".

También podemos ver que hace referencia al Boletín Oficial del Estado del 19 de septiembre. En concreto señalan el artículo 16 que regula las "exploraciones médico-forenses y de los equipos psicosociales".

Pero esto no quiere decir que no habrá autopsias. El artículo en cuestión hace referencia a los informes médico-forenses, que no son lo mismo que las autopsias y nadie ha prohibido realizarlas.

Las claves para entender este concepto está en diferenciar tres puntos:

- Lo que hace un forense, que no son sólo autopsias

- La diferencia entre autopsia judicial y clínica

- La existencia de la labor de los patólogos

Mucho ojo y ya saben, seguimos advirtiéndoles en VERIFICA A3N y en antena3noticias.com