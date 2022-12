Facua: "Las eléctricas deberían ser más transparentes"

El tarifazo eléctrico parece inevitable, según aseguran algunos medios. Desde las asociaciones de consumidores han levantado la voz para intentar impedir que la factura de la luz se dispare durante el 2014. Rubén Sánchez, portavoz de Facua ha pedido una investigación para determinar si ha existido alguna irregularidad en la última subasta eléctrica. "No hay justificación para ningún tipo de subida. Si ha habido una manipulación en la última subasta eléctrica, también puede haber existido manipulación en otras ocasiones. Hay que investigarlo".

Según Rubén Sánchez no se justifica una subada del 78 por ciento del precio de la luz en la última década. "Esa subida no se corresponde con la subida del precio del kilovatio de las compañías en estos años. Pero la cuestión principal es que no existe transparencia en las compañías eléctricas. Nadie sabe el precio del kilovatio, ni siquiera el Gobierno", denuncia.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha recomendado al Gobierno dos fórmulas para fijar de forma transitoria el componente de la energía dentro de la revisión de la tarifa eléctrica, cuya aplicación en enero arrojaría subidas finales del 1,4 por ciento o del 2,9 por ciento, según el informe remitido al Ejecutivo.