"Se está condenando a María Dolores por unas amenazas que no existieron"

María Dolores Martin Pozo concibió la idea de terminar con la vida del padre de su hija ante el miedo de perder la custodia de la pequeña. Así lo establece la sentencia que condena a la abogada a 22 años y 6 meses de prisión por planear la muerte de Miguel Ángel Salgado Pimentel.

El tío de la condenada, en representación de la familia, está realmente indignado tras ver como ha transcurrido el caso. Asegura que su sobrina es completamente inocente y que no hay pruebas claras que la incriminen en el asesinato.

Cuenta que María Dolores está siendo condenada por unas amenazas que no existieron y no entiende que el supuesto sicario que mató al ex marido no esté también en la cárcel.