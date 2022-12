En España hay más de 70.000 empleados sobrecualificados

Para Noelía, Manuel y Teresa encontrar trabajo relacionado con lo que han estudiado se les antoja imposible. Una es licenciada en humanidades y doctora en filosofía del lenguaje, Manuel, licenciado en Económicas mientras que tTresa es diplomada en educación infantil. Ellos como tantos otros jóvenes llevan años trabajando como teleoperadores, un empleo muy inferior a su preparación académica.

Están sobrecualificados para sus funciones y su sueldo nunca llega a los 1000 euros. "En este mundillo hay gente muy válida y preparada a la que nunca se le ha dado la oportunidad de demostrar su valía", reconoce Noelía. De hecho, el 42 por ciento de los jóvenes que trabajan, no han tenido la oportunidad nunca de demostrar su capacidad en la profesión que han elegido. "Con lo que cobro puedo vivir pero a costa de un trabajo que no me gusta y empleando 10 horas diarias", se lamenta Teresa. Todos reconocen que no pueden hacer un plan de futuro con sus respectivas parejas debido a lo escaso de sus sueldos.