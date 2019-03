Tabarnia presentará a su presidente en el 'exilio': "Queremos que pueda volver pronto sin tener miedo a las represalias del régimen opresor"

Tabarnia, la región que abarca geográficamente Barcelona, su área metropolitana y la franja de terreno que la une con Tarragona, un término acuñado por la plataforma 'Barcelona is not Catalonia' y que reivindica la independencia de una Cataluña independiente ya tiene bandera, escudo y un himno llamado 'Els unidors'.

Pero ahora además Tabarnia cuenta también con un presidente "en el exilio", tal y como lo cuenta el portavoz de la plataforma, Jaume.

"Fuimos una comitiva a Madrid a hablar con él con el deseo de que pronto pueda volver sin tener miedo de las represalias del régimen opresor", cuenta el portavoz, que indica que el próximo martes ofrecerán una rueda de prensa para explicar lo que es Tabarnia y dejar "claras algunas cosas" y añade que ese día habrá "un mensaje institucional de nuestro presidente".

Jaume explica que el primer objetivo de Tabarnia es "poner a los separatistas ante el espejo de su absurdo con la esperanza de que después de unos cuantos días viéndose decidan retroceder" y señala que lo hacen "por pura supervivencia".

Además, el portavoz de Tabarnia responde a quienes tachan al proyecto de ser anticatalán: "Habrá que hacer esto y no dejaremos de ser catalanes por esto y esa gente no me va a decir si soy más o menos catalán", asegura Jaume.