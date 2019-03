El presidente de la mezquita de Sevilla, preocupado por el brote de islamofobia

Los atentados de París han provocado un repunte en la islamofobia en todo el continente europeo, también en españa. Hemos hablado con el presidente de la mezquita de Sevilla, Yihad sarasua. "Desde la comunidad islámica vemos con preocupación estas manifestaciones aunque sabemos que la sociedad española es una sociedad madura que en enumerosas ocasiones ha dado muestras de su tolerancia".

Sarasua ha reconocido que han denunciado a las autoridades las numerosas amenazas que han recibido a través de redes sociales y las pintadas. "Es muy fácil decir cosas desde el anonimato, pero eso no es lo que se practica diariamente en las mezquitas". Al tiempo que asegura que el trabajo que se lleva a cabo desde las mezquitas está destinado a trazar lazos de unión con la sociedad. "En todas las oportunidades que se nos dan pedimos que se nos permita transmitir el mensaje de que el islam es contrario al racismo".



Sobre las caricaturas de Mahoma, Sarasua reconoce que no le gustan. "Defendemos el derecho a la sátira. En Andalucía somos muy abiertos a la sátira y nos reimos de nosotros mismos. Estamos abiertos a la autocrítica, aunque no me hace gracia las caricaturas, pero no puedo permitir coartar la libertad de expresión porque esa libertad es la que me permite a mí ser musulmán".