Nuria Roca: "Me ratifico en todo lo que he dicho sobre Sonia Castedo"

La polémica se desata el pasado 19 de Septiembre. Nuria Roca llama “choriza sin paliativos” a la ex alcaldesa de Alicante Sonia Castedo y lamenta el daño irreparable que ha hecho a la democracia. Unas declaraciones que la presentadora valenciana hace a través de su blog “Los tacones de Olivia”. "Me caes muy mal. Te tengo manía y detesto todo lo que representas", es el título del post en el que además Roca pide disculpas por no ser "demasiado objetiva". Un texto que ha terminado con una demanda de Castedo por intromisión del derecho al honor que puede costarle a Nuria Roca 75.000 euros.

"No me tiemblan las piernas por esta demanda. Igual se me ha pegado algo de esta señora", ha asegurado Nuria Roca en el plató de Espejo Público. "A título personal digo lo que me parece. Lo que me sorprende es que a esta señora nadie la hubiese dicho semejante calificativo hasta la fecha. Yo no soy juez, pero como comunicadora y periodista que todas las mañanas hace un editorial sobre los temas de actualidad, me pronuncio y digo lo que siento. Creo que ante una persona que tiene un cargo público y que utiliza su alcaldía como un chiringuito, me parece intolerable cómo actua. Yo no me retracto. Es lo que pienso. No la juzgo, solo opino sobre ella", se defiende Nuria Roca. La popular periodista valenciana reconoce que es la primera demanda que recibe en su carrera. "Hay veces que te rebelas y ves que es intolerable que esta persona hable en tercera persona, que dimita de un cargo público por Facebook o que no de explicaciones en el Ayuntamiento y que lo justifique. Tenemos que ser muy vehementes los ciudadanos".