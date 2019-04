Mario Conde: "Traer dinero a España para pagar sueldos es delito, dejarlo en paraísos fiscales, no"

Mario Conde se dirigía a su domicilio tras salir a última hora del viernes de prisión y Espejo Público ha logrado una entrevista en exclusiva con él. El ex banquero, que en principio no quería hacer declaraciones, ha asegurado que el dinero repatriado "no tiene que ver con Banesto y se demostrará".

En relación a la situación de su hija, en arresto domiciliario, Mario Conde afirma que nada tiene que ver con el caso. "Mi hija solo se ocupa de mis hijos y mis nietos. Lo que tiene que llevar es su familia".

Por último, Mario Conde se ha querido defender de las acusaciones en las que se dice que utilizaba testaferros y empresas fantasma para repatriar el dinero desde los paraísos fiscales. "En el caso Banesto me absolvieron de las acusaciones de tener testaferros y el fiscal ni recurrió. Le diré una cosa, Traer dinero a España para pagar sueldos y salvar empresas es un delito, dejar el dinero en paraísos fiscales y no traerlo a España no es ningún delito".